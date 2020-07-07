شكرا لقرائتكم الأهلى ينجح في اتمام الاتفاق مع المقاولون العرب حول ضم طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادى الأهلى فى اتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب، حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس االقلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.

طاهر لفت أنظار مسئولى الأهلى بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال المباريات التى شارك بها مع فريقه، حيث شارك مع ذئاب الجبل قبل توقف النشاط فى 6 مباريات خلال الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

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وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب الوطنى بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

وفى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى.