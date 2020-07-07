شكرا لقرائتكم الشناوي بعد تجديد عقده مع الاهلي: "محدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، سعادته بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة خمس مواسم مقبلة، وقال الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر"النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت".

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي ، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة ، كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة ، جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

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وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة ، وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما . لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.