فورمولا واحد: ألونسو يعود مع رينو في 2021

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نيقوسيا: سيعود بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو الى منافسات الفورمولا واحد في 2021 مع فريق رينو الفرنسي بعد ثلاثة أعوام من مغادرته منافسات الفئة الأولى، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

وأوردت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان ألونسو الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر هذا الشهر "وقّع وسيتم اعلان ذلك رسميا قريبا".

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم رينو، رفضه التعليق على هذه المسألة.

لكن تقرير "بي بي سي" يأتي غداة تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت فيه رغبة ألونسو في العودة الى الفئة الأولى، مشيرا الى انه يجري "مفاوضات متقدمة" مع رينو.

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وأوردت "ماركا" ان الإعلان عن عودة ألونسو قد يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي، والتي تشهد إقامة المرحلة الثانية من بطولة العالم 2020 على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، بعد أسبوع على انطلاق الموسم بتأخر أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وفي حال تأكدت هذه الخطوة، سيعود ألونسو الى صفوف الفريق الذي قاد سيارته مرتين خلال مسيرته، وأحرز معه لقب بطولة العالم عامي 2005 و2006.

وقاد السائق المخضرم لصالح فرق عدة أبرزها فيراري وماكلارين، قبل ان يبتعد عن رياضة الفئة الأولى في نهاية موسم 2018، وينتقل لخوض منافسات مختلفة مثل سباقات "اندي كار" في الولايات المتحدة ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توّج بلقبها العالمي في موسم 2018-2019.