رسميا.. الأهلي يعلن تمديد عقدي الشناوي وسعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة خمس سنوات، وسعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للناي الأهلي، فإن تمديد عقد الثنائي جاء ضمن الخطة المتكاملة التي تعتمدها إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق.

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وأوضح توفيق أن التفاوض مع الشناوي وسمير لم يستغرق وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى وجود استجابة سريعة من جانبهما.

وشدد مدير تعاقدات الأهلي أن الشناوي وسمير لم يكن لهما أي شروط للموافقة على التمديد، وهو ما أدى إلى انتهاء كافة الأمور في أقل وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن اعلن منذ ساعات قليلة ماضية، اتفاقه مع المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة.