خاص.. عقد طاهر مع الأهلي 5 سنوات.. وراتب 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول أن عقد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب مع النادي الأهلي سيكون لمدة خمسة مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن طاهر سيتقاضى مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد.

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وشدد المصدر، أن الاتفاق مع طاهر حول كافة البنود الشخصية في التعاقد كان منذ عدة أيام ماضية، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب حاليًا -مساء اليوم الثلاثاء- في مران المقاولون باستاد الجبل الأخضر.

وحسب ما أكده مصدر آخر ليلا كورة، فإن صفقة انتقال طاهر للأهلي ستكلف خزينة القلعة الحمراء مبلغ 20 مليون جنيه للمقاولون، مع إضافات أخرى تقدر بخمسة ملايين جنيه مصري ونسبة 20% من إعادة البيع.

وأعلن الأهلي توصله لاتفاق مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر بشكل رسمي ونهائي، في أولى صفقات القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.