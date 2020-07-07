الأهلي يطالب بإيقاف "الاحتفالية الكاذبة" للزمالك بنادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أصدر النادي الأهلي بياناً يطالب خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف قناة الزمالك عن الترويج لما وصفه بالاحتفالية الكاذبة بشأن تتويج الأبيض بلقب نادي القرن.

وخاطب الأهلي الشركة المالكة لقناة النادي الأبيض بإيقاف الاحتفالات الكاذبة حسبما ورد في البيان، معتبراً الاحتفال بلقب نادي القرن المتوج به الأحمر منذ نحو 20 عاماً تعدياً صارخاً على حقوقه الملكية الفكرية والتجارية.

ووصف الأهلي ما يحدث في نادي الزمالك بالاحتفالات بلقب نادي القرن دون أن يحصل عليه مخالفة للحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن "كاف" منح اللقب للأهلي يوم 22 مايو 2001 وسط احتفالية في جوهانسبرج.

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يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن مراراً وتكراراً تسجيل "نادي القرن" كعلامة تجارية متعلقة بشعاره وذلك في إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بناءً على قرار "كاف" والحصول على الجائزة رسمياً.

وشدد الأحمر في بيانه على أن ما تقوم به قناة الزمالك في الوقت الحالي يُعد تعدياً على العلامة التجارية للنادي الأهلي المالك الحصري لها، بموجب الحماية القانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأشار النادي الأهلي في بيانه إلى الإدارة الحمراء اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما قام به مسئولي الزمالك من تعدٍ في هذا الصدد، ومن بين ذلك توجيه إنذاراً على يد محضر (رقم 13215 محضري العجوزة في 30ـ6ـ2020).

وناشد الأهلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة إعلام المصريين بعدم قبول الترويج لحدث كاذب يتسبب في إشعال فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، خاصة بعد التصريحات المسيئة والمتكررة على لسان مسئولي الزمالك عبر القناة البيضاء وفقاً لما ذكره بيان الأهلي نصاً.