مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية في صفقة انتقال "طاهر" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع المقاولون العرب، لضم طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق تم بين رئيسي الأهلي والمقاولون، والذي يقضي بانضمام طاهر للفريق الأحمر مقابل 20 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الناديين على حصول المقاولون العرب على نسبة 20% من إعادة بيع الأهلي لطاهر -إذا تم- خلال السنوات المقبلة.
وشدد المصدر أن الاتفاق بين الأهلي والمقاولون يقضي بحصول ذئاب الجبل على إضافات مالية أخرى قيمتها 5 ملايين جنيه تتعلق بمعدل مشاركات طاهر مع القلعة الحمراء أو منتخب مصر.
وعقد اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة مع محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ليتم التناقش خلالها حول انتقال طاهر إلى صفوف الأهلي.
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