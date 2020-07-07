رسميًا.. الأهلي يُعلن توصله لاتفاق مع المقاولون بشأن طاهر محمد طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي عن التوصل لاتفاق مع إدارة المقاولون العرب بشأن انتقال لاعب الفريق طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء دار النقاش فيها حول انتقال طاهر محمد طاهر إلى صفوف النادي الأهلي.

وأضاف الموقع الرسمي أنه يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الأمور المالية وهو ما يدور حاليًا بين اللاعب وبين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.