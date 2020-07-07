الخليج 365 يكشف.. الاتفاق تم.. طاهر إلى الأهلي مقابل 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع المقاولون العرب، لضم طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق تم بين رئيسي الأهلي والمقاولون، والذي يقضي بانضمام طاهر للفريق الأحمر مقابل 20 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الإعلان النهائي للصفقة يتوقف حتى الآن على نسبة إعادة بيع اللاعب.
وعقد اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة مع محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ليتم التناقش خلالها حول انتقال طاهر إلى صفوف الأهلي.
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