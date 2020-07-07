الزمالك يُجري المسحة الثانية للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا، بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.
وكان الزمالك أجرى المسحة الأولى، منذ 4 أيام والتي أسفرت عن ظهور 3 عينات إيجابية.
كما تواجد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليخضع للمسحة الثالثة، حيث سبق وأن أثبتت الأولى إيجابية العينة، قبل أن تظهر العينة الثانية سلبية
ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري في الأسبوع الثاني من أغسطس، ومباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء البيضاوي المغربي.
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