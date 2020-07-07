بي ان سبورت تعلن اسم معلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم الخليج 365 مُعلق مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 35 في الدوري الاسباني، والمقرر لها الجمعة 10-7-2020.

وتقام مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس” على ملعب الفريق الملكي “ألفريدو دي ستيفانو” بمدينة مدريد، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و3، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل موفي ستار لا ليجا، ولاليجا تي في بار.

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وسيتولى المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” إذاعة المباراة من مركز البث المباشر لقنوات بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحتل “ريال مدريد” صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب “أثلتيك بيلباو” في الجولة الماضية، ليحافظ على فارق الأربع نقاط بينه وبين الوصيف “برشلونة” الذي انتصر هو الآخر على “فياريال”.

بينما ينافس فريق “ديبورتيفو ألافيس” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الأولى “السيجوندا”، حيث يقبع في المركز الـ 17 برصيد 35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن “ريال مايوركا” الذي يحتل أولى المراكز المهددة بالهبوط، وبفارق 3 نقاط عن “ريال بيتيس” الذي يحتل المركز الـ14.

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