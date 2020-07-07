أزمة جديدة لنادي اتحاد جدة بسبب الأرجنتيني فيشيو

قدم نادى سانتوس البرازيلي، شكوى رسمية ضد نادي اتحاد جدة، بسبب عدم الحصول على 600 ألف دولار (2.4 مليون ريال سعودي) كدفعة مستحقة من قيمة انتقال الأرجنتيني ايميليانو فيشيو في يوليو 2019 إلى صفوف العميد.

وكشفت مصادر، أن إدارة سانتوس رفعت شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطالب فيها الاتحاد بالحصول على 600 ألف دولار، في ظل تجاهل إدارة النادي السعودي كل المخاطبات من أجل دفع المبلغ المطلوب.

وأرسل نادي سانتوس عدة خطابات خلال الفترة الماضية، من أجل حل الأمر وديا، لكن إدارة نادي اتحاد جدة كانت ترفض الرد، مما جعل مسئولو النادي البرازيلي يرفعون الشكوى إلى الفيفا، من أجل تحصيل مستحقاته المالية.

وانضم إيميليانو فيشيو بتوصية من التشيلي “خوسيه سييرا” مدرب اتحاد جدة السابق، حيث انضم قادما من صفوف شباب الأهلي الإماراتي، وكان المدرب ذاته هو الذي جلبه للعب في الإمارات عن طريق الإعارة من نادي سانتوس البرازيلي، لكن اللاعب فشل بشكل ذريع في دوري الخليج العربي.

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ولم يجدد شباب الأهلي، استعارة فيشيو لموسم ثانٍ، وسمح له بالعودة إلى نادي سانتوس، والذي كان يبحث عن عرض خارجي للاعب، لصعوبة دخوله في التشكيلة الأساسية الحالية لنادي سانتوس، لينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة.

وتعيش إدارة نادي اتحاد جدة في فوضى إدارية في الفترة الماضية، في ملف اللاعبين والمدربين الأجانب، حيث تم التعاقد مع بعض اللاعبين الذين رحلوا سريعا مثل التشيلي لويس خيمينيز، والأرجنتيني ايميليانو فيشيو الذي انضم للعميد بدلا من جاري رودريجيز لاعب الرأس الأخضر، والإيفواري سيكو سانوجو.

وكانت أبرز المطبات التي وقعت فيها الإدارة الاتحادية الحالية، إعارة جاري رودريجيز بشكل مجاني إلى نادي فنربخشة التركي، بل والتكفل بدفع نصف رواتبه، وهو ما أثار غضب المسئولين عن الرياضة السعودية في السنوات الماضية.

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