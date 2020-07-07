متحف خاص بـ “محمد صلاح” في مقر الاتحاد المصري

يُخطط الاتحاد المصري لكرة القدم لافتتاح متحفًا خاصًا بنجم ليفربول ومنتخب مصر “محمد صلاح” داخل المقر الجديد للاتحاد في مدينة 6 أكتوبر يضم أهم متعلقاته الشخصية التي استخدمها خلال مشوار التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، وخلال مشوار التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2020/2019.

ويُعد محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، وأول لاعب عربي يتمكن من جمع اللقبين.

وحددت اللجنة الخماسية المسؤولة عن شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لافتتاح متحف محمد صلاح.

وسيتزامن افتتاح متحف محمد صلاح مع عودة اللاعب إلى القاهرة لخوض أول معسكر مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني “حسام البدري”.

ولم يحظ حسام البدري بفرصة العمل مع صلاح بسبب الإصابات التي أعاقت عودته من إنجلترا في أكتوبر ونوفمبر من عام 2019، عندما كان يستعد المنتخب لخوض افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 التي تأجلت إلى مطلع عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

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تصورات اعضاء اللجنة الخماسية

ويوجد أكثر من تصور لدى أعضاء اللجنة الخماسية بشأن تكريم محمد صلاح في الفترة المقبلة، وإذابة جميع الخلافات التي عكرت صفو العلاقة بين الطرفين من قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018.

ويُفكر أعضاء الاتحاد في تشييد تمثال خاص بمحمد صلاح في المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، مع إمكانية إطلاق اسمه على أحد الملاعب الجديدة التابعة للمقر الجديد للاتحاد.

في نفس الوقت الذي بدأت فيه تحضيرات الاتحاد لتقديم تلك الهدايا، يضع محمد صلاح كامل تركيزه على منافسة هداف ليستر سيتي “جيمي فاردي” على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم خلال ما تبقى من جولات.

ومهمة صلاح لا تبدو مستحيلة ففي جعبته 17 هدفًا بفارق 4 أهداف فقط عن جيمي فاردي متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.

ويأمل صلاح في ألا يتمكن فاردي وأوباميانج وإينجز من تسجيل المزيد من الأهداف في الجولات الخمس المتبقية من البريميرليج للاحتفاظ بلقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثالث على التوالي.

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