عاجل | تقديم جديد لموعد استئناف الدوري المصري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي نشره المكتب الاعلامي، بعد عصر اليوم الثلاثاء، تقديم جديد لموعد استئناف الدوري المصري الممتاز.
وقال بيان الاتحاد المصري “موعد عودة الدوري سيكون يوم 6 أغسطس بدلاً من 7 أغسطس بسبب انشغال الجهات الأمنية بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ”.
وأضاف “الأمر استدعى التبكير بموعد إقامة مباريات الدوري المصري، والتي كان مقررًا إقامتها يومي الانتخاب في مجلس الشيوخ 11 و12 أغسطس”.
وتنتظر الأندية جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز بعد الاستئناف، فور صدور الموافقات الأمنية المطلوبة لإقامة المباريات على الملاعب التي وقع الاختيار عليها.
وأكد مدير لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري “حسام الزناتي” أن الدوري سيستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما تقرر في وقت سابق حسب الاتفاق الذي تم في الاجتماعات التي تمت مع الأندية.
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