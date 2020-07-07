دييجو سيميوني: شكاوى برشلونة؟ في مرحلة ما سنستفيد من الفار

قلل المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني” من شكاوى برشلونة بشأن تحيز تقنية الفار ووقوفها جنبًا إلى جنب “ريال مدريد” على مدار الخمس جولات الماضية من الدوري الإسباني، مؤكدًا أنها “عادلة مع الجميع”.

وحقق ريال مدريد الفوز على أثلتيك بلباو مطلع هذا الأسبوع بهدف دون رد سجله سيرخيو راموس من ركلة جزاء تحصل عليها الظهير الأيسر البرازيلي “مارسيلو”، وأضطر الحكم لمراجعة تقنية الفار للتأكد من القرار.

وتكرر نفس المشهد في مباراة خيتافي، بالاضافة إلى مباراتي فالنسيا وريال سوسيداد اللتين شهدتا إلغاء هدفين ضد ريال مدريد، فضلاً عن احتساب هدف مشكوك في صحته للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور أمام ريال مايوركا.

وقال دييجو سيميوني “ليس لديّ أدنى شك في أن تقنية الفار أكثر عدلاً للجميع، في الفترة الأخيرة يوجد الكثير من الحديث عن ريال مدريد، لو حصل على المزيد من ركلات الجزاء فهذا لأنه يهاجم أكثر وليس بسبب الفار”.

وأضاف “شكاوى برشلونة؟ سيستفيد هو الآخر. ففي مرحلة ما سوف نتعرض للأذى وسنستفيد من تقنية الفار”.

..