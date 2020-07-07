قرار مثير من الاتحاد الآسيوي يُنقذ الميركاتو الصيفي 2020

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على المقترح الذي تقدمت به الاتحادات المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، والمتعلق بسوق الانتقالات الصيفي 2020.

وتقدمت الاتحادات بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسمح باستفادة الأندية من اللاعبين الجدد في المباريات القادمة من دوري أبطال آسيا، عن طريق تسجيلهم.

وقال أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم (إبراهيم القاسم) في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء “وصلتنا موافقة شفهية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسمح للأندية بإشراك اللاعبين الجدد في المباريات القادمة من دوري أبطال آسيا”.

وأضاف “الأندية بصدد ضم لاعبين جدد بعد فتح باب الانتقالات هذا الشهر، وكان لا بد من التعرف على مصير تلك الصفقات، خاصةً مع مَنع استفادة الأندية من اللاعبين الذين انضموا لصفوفهم أثناء فترة توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا”.

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ويتصدر أهلي جدة المجموعة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال آسيا بفارق الأهداف عن نادي الوحدة الإماراتي، ويحتل استقلال طهران المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع الشرطة العراقي الرابع.

أما حامل لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي “الهلال” فيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر “باختاكور” ويأتي شباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر الإيراني في ذيل المجموعة دون نقاط.

ويتصدر التعاون السعودي المجموعة الثالثة بست نقاط متفوقًا على الدحيل القطري الثاني بثلاث نقاط، ويأتي الشارقة ثالثًا بنقطة، وهو نفس رصيد نقاط الأخير “بيرسبوليس الإيراني”.

ويتساوى السد والنصر في نفس عدد النقاط في المجموعة الرابعة، ويأتي سبهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل العين المجموعة الرابعة دون نقاط.

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