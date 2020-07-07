‎بوجبا يصدم ريال مدريد ويقترب من تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا قد يمدد عقده مع الشياطين الحمر، خاصة بعد تحسن أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الماضي.

‎وارتبط بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، في ظل الرغبة العارمة لمواطنه “زين الدين زيدان” في ضمه إلى ريال مدريد، بالإضافة إلى اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه، خاصة أن عقده سينتهي في الصيف المقبل.

‎ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن بوجبا بعد عودته من الإصابة، أصبح راضيًا بشكل كبير عن الفريق، وهو ما يدفعه للبقاء.

‎وساهم الوافد الجديد من سبورتنج لشبونة البرتغالي، برونو فيرنانديز، في الميركاتو الشتوي الماضى، في تحسن أداء مانشستر يونايتد، وأصبحت شراكته مع بوجبا، حديث الصحافة الشاغل مؤخرًا.

يذكر أن المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أولى جونار سولشاير، قد دعم بقاء بول بوجبا مع الفريق، وتفعيل بند تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي.

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