بي ان سبورت تُعلن اسم معلق مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات يوم غد الاربعاء في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “برشلونة واسبانيول” ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الاسباني، والمقرر لها يوم غد الأربعاء 8 يوليو 2020.
وتقام مباراة برشلونة واسبانيول على ملعب “كامب نو”، وتنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس (1،3).
وسيتولى المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” مهمة التعليق على المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد متصدر المسابقة، بينما يدخل إسبانيول المباراة متذيلاً الترتيب برصيد 24 نقطة.
يذكر ان لقاء الذهاب بين برشلونة واسبانيول فى الليجا قد شهد تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “باور 8” يوم 4 يناير 2020.
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