اخبار الرياضه

بي ان سبورت تُعلن اسم معلق مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني

0 نشر
سامي مصطفى 0 تبليغ
Advertisements

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات يوم غد الاربعاء في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “ واسبانيول” ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الاسباني، والمقرر لها يوم غد الأربعاء 8 يوليو 2020.

وتقام مباراة برشلونة واسبانيول على ملعب “كامب نو”، وتنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس (1،3).

وسيتولى المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” مهمة التعليق على المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

Advertisements

ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني بترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط عن متصدر المسابقة، بينما يدخل إسبانيول المباراة متذيلاً الترتيب برصيد 24 نقطة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين برشلونة واسبانيول فى الليجا قد شهد تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “باور 8” يوم 4 يناير 2020.

أقرأ ايضا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تُعلن اسم معلق مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا