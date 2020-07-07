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بي ان سبورت تُعلن اسم معلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ
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انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات يوم غد الاربعاء في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “ وبرايتون” ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي والمقرر لها غد الأربعاء 8 يوليو 2020.

وتقام مباراة ليفربول وبرايتون على ملعب “فالمر” وتنطلق فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت مكة، 19:15 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 2، واسندت مهمة ادارة المباراة للحكم “كريج باوسون”.

وسيتولى المعلق الرياضي المصري “على محمد على” مهمة التعليق على المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب برصيد 89 نقطة وكان قد حسم اللقب منذ جولتين وتحديدا منذ انتصار الفريق على كريستال بالاس برباعية نظيفة وخسارة مانشستر سيتي أمام بهدفين مقابل هدف.

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فى المقابل يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن أول فريق مهدد من دائرة الخطر أو الهبوط إلى الشامبيونشيب وهو وست هام يونايتد الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى البريميرليج قد انتهي بفوز الريدز بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “انفيلد روود” يوم 30 فبراير 2020.

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