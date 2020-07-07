خاميس رودريجيز يطلب من زيدان التوقف عن الاتصال به!

طلب صانع الألعاب الدولي الكولومبي “خاميس رودريجيز” من المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” التوقف عن الاتصال به قبل المباريات الأربع المتبقية للفريق الملكي بمنافسات الدوري الاسباني هذا الموسم، في إشارة واضحة لاستعداد هداف مونديال 2014 للرحيل عن سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ولم يُشارك صاحب الـ 28 عامًا في أي مباراة مع ريال مدريد منذ يوم 21 يونيو 2020، عندما لعب لمدة 77 دقيقة أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، ضمن الجولة 30 من الليجا.

وكانت مباراة سوسيداد الأولى بالنسبة لخاميس رودريجيز في الدوري الاسباني منذ الجولة 9 عندما لعب لمدة 90 دقيقة أمام ريال مايوركا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عبر كاتبها “إيدو أجيري” شعور خاميس رودريجيز بعدم الراحة في ريال مدريد، وإنه يسعى نحو الرحيل في أقرب فرصة ممكنة.

Advertisements

وأضاف إيدو أجيري “خاميس رودريجيز ليس سعيدًا للغاية في ريال مدريد، وقد طلب من زين الدين زيدان التوقف عن الاتصال به قبل كل مباراة من المباريات المتبقية للفريق في الدوري الاسباني، حيث يفضل البقاء في المنزل بدلاً من السفر مع الفريق دون سبب على الإطلاق”.

ولعب خاميس رودريجيز 8 مباريات فقط في الدوري الاسباني هذا الموسم، من بينهم 3 مباريات كبديل أمام أندية أوساسونا وأتلتيكو مدريد وغرناطة في الجولات 6 و7 و8، بمجموع 33 دقيقة فقط.

وجاءت جميع مشاركات خاميس رودريجيز، بعد ظهوره كأساسي في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف دون رد في منتصف شهر أكتوبر الماضي، خارج الليجا، حيث لعب كبديل لمدة 12 دقيقة فقط أمام جالطة سراي بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ولعب لمدة 14 دقيقة أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بالسعودية، وشارك كأساسي في ثلاث مباريات متتالية ببطولة كأس ملك إسبانيا.

..