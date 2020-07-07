هل يفقد الوداد جهود “الناهيري” قبل مواجهة الاهلي؟

بات فريق الوداد مهدد بفقدان مدافعه محمد الناهيري، قبل مواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، المقرر لها شهر سبتمبر القادم.
ورفض محمد الناهيري تمديد تعاقده مع الوداد، قبل الحصول على مليون دولار، من أجل التوقيع على عقد جديد مدته 3 سنوات قادمة.
و أشار موقع ” le360″ المغربي، إلى أن مدافع الوداد محمد الناهيري قد غاب عن تدريبات الفريق الأخيرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.
وصدم محمد الناهيري رئيس الوداد سعيد الناصري، بعدما رفع سقف طلباته المادية من أجل تمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار.
ويرى الناهيري أن ارتباطه مع الوداد قد انتهى منذ الأول من شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن له مستحقات متأخرة لدى النادي لم يتم تسويتها حتى الآن.
ويسعى رئيس الوداد سعيد الناصري للوصول إلى اتفاق مع الناهيري، حتى يوافق على تمديد عقده، ويكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري المغربي، ويلحق بمواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
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