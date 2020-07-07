هل رفض عبد الرزاق حمدالله انضمام يونس بلهندة لصفوف النصر؟

رد عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، على الشائعات التي خرجت من المنصات الإعلامية في المغرب، بشأن رفضه التعاقد مع مواطنه يونس بلهندة لاعب فريق جالطة سراي، الذي يتفاوض معه العالمي للانضمام لصفوفه في الصيف المقبل.

وقال حمدالله، في تصريحات عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أنه لا علاقة له بمفاوضات النصر مع بلهندة، مستنكرا الشائعات التي خرجت خلال الساعات الأخيرة، بشأن رفضه قيام إدارة ناديه بالتفاوض لضم مواطنه من جالطة سراي.

وقال مهاجم النصر:”هذه رسالتي للصحافة الرخيصة التي تكتب أنني ضد صفقة بلهندة، أريد أن أقول لهم اتقوا الله فستسألون عمّا تكتبون”.

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وأضاف: بخصوص انتدابات اللاعبين فهناك مسئولين مختصين في هذا الشأن. أنا مثل بقية اللاعبين لا دخل لي في هذا الأمر”.

ويعتبر عبدالرزاق حمدالله، واحدًا من أبرز اللاعبين فى تشكيلة فريق النصر خلال الفترة الماضية، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدف، ويأتي خلفه بافتيمي جوميز مهاجم الهلال برصيد 17 هدف.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود خلافات بين يونس بلهندة وعبدالرزاق حمدالله، على خلفية تواجد الثنائي فى منتخب المغرب، خاصة أن الأخير علاقته متوترة للغاية بمنتخب أسود الأطلس طوال السنوات الماضية، ونادرًا ما ينضم لمعسكرات منتخب بلاده.

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