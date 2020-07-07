ارسنال يفاوض ريال مدريد بشأن سيبايوس

قال مدرب ارسنال الإنجليزي، ميكبل آرتيتا، إن النادي يجري محادثات مع ريال مدريد للإبقاء على داني سيبايوس ضمن صفوف الفريق في ظل انتهاء إعارة اللاعب الإسباني بإنتهاء الموسم.

وقال أرتيتا، قبل مواجهة آرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم الثلاثاء: “نتحدث إلى ريال مدريد بكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، ليس بين أيدينا ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الناديين لنرى ما يمكن فعله”.

وأضاف أرتيتا، أن ارسنال ربما يضم المزيد من اللاعبين على سبيل الإعارة في ظل الأزمة المالية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث قال: “يجب أن نكون منفتحين على مواقف مختلفة، أعتقد أن الميركاتو سيعطينا فرصة لإبرام صفقات إعارة كهذه، لكن في هذه اللحظة لا يمكنني التعليق على ذلك”.

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وغاب داني سيبايوس، الذي انضم لآرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي، لما يزيد على شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

واستطاع سيبايوس من تسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي ليصعد بآرسنال إلى الدور نصف نهائي من كأس الاتحاد الانجليزي.

ويحتل ارسنال المركز السابع في الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الخامس، مانشستر يونايتد.

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