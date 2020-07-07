حمدي النقاز يبحث عن لقب يتيم مع الترجي لاكمال ما بدأه في النجم

تمنى الدولي التونسي حمدي النقاز، التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا، مع فريقه الترجي، المنضم له مؤخرا في صفقة انتقال حر.

وقال لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي، أنه حقق العديد من الألقاب، لكنه ينقصه الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا.

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف الترجي التونسي مؤخرا، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهت علاقته بنادي سودوفا الليتواني، الذي انتقل له بعد رحيله عن الزمالك.

وأضاف: “لعبت في صفوف أندية كبيرة في تونس ومصر مثل النجم الساحلي والزمالك، وحققت معهم جميع الألقاب، لكني لم انجح في الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا حتى الآن، وأتمنى أنه أحقق ذلك مع الترجي”.

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وفاز النقاز مع الزمالك بلقب كأس مصر، وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، وبطولة السوبر المصري السعودي.

وتابع: المفاوضات مع الترجي التونسي كانت سلسة، ولا توجد أي عراقيل، رئيس النادي حمدي المؤدب أنهى الأمور معي بسهولة”.

وأتم: “ظهوري الأول في تدريبات الترجي كان جيدا، وجود بعض اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في المنتخب التونسي مثل الزوادي وخليل شمام والخنيسي، يساعدني على الاندماج مع الفريق بسرعة”.

يذكر أن حمدي النقاز كان قد فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، في ديسمبر 2019، بسبب خلافات مالية وأدبية مع رئيسه مرتضى منصور.

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