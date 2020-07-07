تشيلسي يستهدف ضم نجم وست هام لتدعيم خط الدفاع

يستهدف مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، التعاقد مع نجم خط وسط وست هام يونايتد، ديكلان رايس، في الميركاتو الصيفي القادم.
وبحسب صحيفة التايمز الإنجليزية، يرغب فرانك لامبارد في ضم ديكلان رايس، لكي يشارك في مركز قلب الدفاع، والذي يحتاج للتعزيز في فريقه.
وجذب تألق رايس مع وست هام هذا الموسم أنظار فرانك لامبارد، الذي يرغب في تدعيم الخط الخلفي للفريق، بعدما نجح في حسم صفقتين مهمتين في خط الهجوم بالتعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، ومهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر.
يذكر أن رايس شارك في 34 مباراة هذا الموسم مع وست هام في جميع البطولات، وتمكن من صنع هدفين.
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