رياضة | الأهلي يحسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحصول على خدمات مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق بيبو خلال اجتماعه مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، على انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، بالموسم الجديد.

وأعلن الأهلي أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.