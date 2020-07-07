رياضة | الأهلي يحسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحصول على خدمات مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واتفق بيبو خلال اجتماعه مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، على انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، بالموسم الجديد.
وأعلن الأهلي أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.
وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.