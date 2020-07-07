رياضة | رسميًا.. الأهلي يجدد تعاقده مع الشناوي وسعد سمير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي يجدد تعاقده مع الشناوي وسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي رسميًا تجديد تعاقده مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمدة ٥ مواسم، وسعد سمير مدافع الفريق لثلاثة مواسم مقبلة.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

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وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أية شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة فى الأهلي من تقدير متبادل . أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة فى الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي .

وكان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط .

وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما .

وأوضح أنه كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.