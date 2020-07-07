رياضة | كيف ستكون تشكيلة الأهلي في حضور خليفة محمد صلاح؟.. هجوم مرعب لكل المنافسين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة الأهلي في حضور خليفة محمد صلاح؟.. هجوم مرعب لكل المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي توصله لاتفاق مع نادي المقاولون العرب، بشأن انتقال مهاجم الأخير طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المفاوضات مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بشأن اللاعب، على أن تتم منافشة البنود الشخصية له مع أمير توفيق مدير التعاقدات.

وسيمثل طاهر إضافة كبيرة لتشكيل الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، فضلاً عن قدرته في اللعب في أكثر من مركز.

ويستطيع طاهر اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن، بالإضافة لمركز المهاجم الوهمي، وهو ما سيعطي مرونة كبيرة لفايلر.

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وسيمتلك فايلر عدة أدوات وأوراق رابحة في الشق الهجومي، تتمثل في حسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وفي حال الاعتماد على طاهر بشكل أساسي من رينيه فايلر، قد يصبح تشكيل الأهلي على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - رمضان صبحي.