رياضة | الولايات المتحدة تخطط لعودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تخطط لعودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أربعة أشهر من التوقف التام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، ستخطو البطولات الرياضية الاحترافية في الولايات المتحدة الخطوات الأولى نحو الاستئناف، وسط القلق من ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في مختلف أنحاء البلاد.

أعرب رياضيون في ثلاث من أبرز الرياضات في الولايات المتحدة، وهي كرة السلة، كرة القدم، والبيسبول، عن عدم رضاهم عن الترتيبات التي اتخذتها اتحادات هذه الألعاب لاستئناف النشاط، وقرر البعض عدم المشاركة نهائياً في استئناف المواسم.

ووضعت رابطتا دوري كرة السلة للمحترفين، وكرة القدم، خططاً تتمثل بتجميع الأندية في مكان واحد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية، حالات الإصابة المعلنة بـ"كوفيد-19".

وجاء اكتشاف حالات عدة ضمن فريقين من دوري كرة القدم، ليؤكد الخطر الذي يشكله الفيروس حتى في ظل الاجراءات الصحية الصارمة التي تم اعتمادها.

وذكرت تقارير أخرى ان نادي ناشفيل الذي يشارك في الدوري الكروي، أعلن تسجيل حالات إيجابية في صفوفه منذ وصوله الى فلوريدا.

وأدى ظهور حالات جديدة الى شعور بعض اللاعبين بالقلق