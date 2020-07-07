رياضة | الخطيب كلمة السر.. تفاصيل حسم صفقة الموسم للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب كلمة السر.. تفاصيل حسم صفقة الموسم للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر، والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.

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وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وعقد الخطيب، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.