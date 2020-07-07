رياضة | تعرف على موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول بطل البريميرليج بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة فريق برايتون، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا صعبًا على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي الريدز كل من السنغالي ساديو ماني والشاب چونز وشارك محمد صلاح فى اللقاء بالكامل وصنع الهدف الثانى لفريقه.

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي:-