رياضة | لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الثانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق بعمل المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا.

وخضع الجميع للمسحة بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق .

وتواجد محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم .

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وخضع عواد للمسحة الخاصة بكورونا والتي قام بها اللاعبون والجهاز الفني والاداري والعاملين اليوم بمقر النادي.

وتعد هذه المسحة هي الثالثة لعواد بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، حيث خضع لمسحة ثانية منذ أيام وثبت سلبيتها.

وكان الفريق قد قام بعمل المسحة الأولى والتي أسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق