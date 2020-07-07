رياضة | جوارديولا يوجه رسالة هامة للاعبي مانشستر سيتي قبل موقعتي الريال وأرسنال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة هامة للاعبي مانشستر سيتي قبل موقعتي الريال وأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رسالة تحذيرية للاعبيه من الوقوع في الأخطاء الفردية أو المخاطرة والتقصير في مباريات الكأس.

وقال جوارديولا، إنه لا توجد فرصة لهزيمة فريقه أمام آرسنال أو ريال مدريد خلال الشهر المقبل إذا تلقوا أهدافًا وأهدروا الفرص، كما كان الحال أثناء الهزيمة أمام ساوثهامبتون.

وتابع المدرب الإسباني خلال تصريحاته قبل مباراة نيوكاسل غدًا :’’ التزام اللاعبين مازال موجودًا بلا شك، بعد موسمين أو ثلاثة مواسم ناجحة، أمر لا يصدق لكننا في المرحلة التي نرتكب فيها الأخطاء في بعض الأحيان’’.

Advertisements

أضاف: ’’علينا أن نتجنب ذلك، في بعض الحالات، عدم تسجيل الأهداف، يعاقبوننا كفريق، نصف النهائي ضد آرسنال ومباراة ريال مدريد، هي التحدي الحقيقي لفريقنا هذا الموسم’’.

تابع: ’’إذا استطعنا اللعب كما نلعب وتوافقنا، فستكون لدينا فرصة كبيرة للمضي قدمًا، ولكن إذا حدث الأمر مثل ساوثامبتون، سنكون خارج البطولة ،وأرسنال سيكون في النهائي وكذلك ريال مدريد، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقبلها’’.

واعترف غوارديولا بالمخاوف المحيطة من المباريات المقبلة، وادعى أنه لم يمارس أي ضغط على الاتحاد الأوروبي، قبل اتخاذ قرار بشأن مكان استضافة مباراة الإياب مع ريال مدريد.