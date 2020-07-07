رياضة | طبيب الزمالك يوضح ببيان تفصيلي حالة كتيبة الأبيض الصحية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يوضح ببيان تفصيلي حالة كتيبة الأبيض الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين قاموا بعمل المسحة الثانية اليوم بمقر النادي.

وقال أسامة في تصريحات صحفية: "من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية غداً الأربعاء تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية".

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وتابع: "محمد عواد حارس مرمى الفريق خضع للمسحة الثالثة له اليوم مع باقي زملائه بالفريق، بعد سلبية المسحة الثانية له منذ أيام، وبعض الناشئين خضعوا للمسحة الأولى لهم اليوم، على أن يقوموا بعمل مسحة ثانية بعد ثلاثة أيام للتأكد من سلامتهم قبل الإنضمام لمعسكر الفريق".

وأردف: "الفريق سيخضع لمسحة ثالثة بمعسكر الفريق خلال الفترة المقبلة".

وعن محمود عبدالعزيز لاعب الفريق فقد أكد أسامة أن اللاعب خضع لمسحة اليوم للاطمئنان عليه وهي المسحة الأولى له نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي الفترة الحالية.