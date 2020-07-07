رياضة | بارتوميو يعلق على إمكانية رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يعلق على إمكانية رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني مستمر مع الفريق على الرغم من الأنباء التي أكدت إمكانية رحيله في الصيف الحالي.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية:"هذه الشائعات دائمًا تأتي من إذاعة الكادينا سير، لدينا التزام بتجديد عقد النجم الأرجنتيني الأفضل في التاريخ".

وأضاف:"ليونيل ميسي سيلعب في برشلونة لبعد فترة رئاستي لأنه سيبقى لعدة سنوات".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً:"آخر مرة تحدثت فيها مع ميسي كانت يوم السبت الماضي، أتحدث دائمًا مع اللاعبين وخاصة القادة لأن لدينا العديد من المشكلات من أجل مناقشتها".