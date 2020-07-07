رياضة | الزمالك يفاجئ لاعبيه بصرف المستحقات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاجئ لاعبيه بصرف المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول اليوم الثلاثاء، خلال إجراء المسحة الطبية الثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحرص مجلس إدارة النادي على منح اللاعبين جزء من المستحقات للحفاظ على التركيز في التدريات تحضيراً لاستئناف مسابقة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وتراجع نادي الزمالك عن قرار خصم 50 % من قيمة رواتب الأربعة أشهر الأخيرة والتي كان متفق عليها بالفترة الماضية.

ويدخل الزمالك معسكره المغلق يوم الخميس المقبل في مدينة برج العرب بالاسكندرية لمدة أسبوعين تحضيراً لاستنئاف النشاط الكروي من جديد.