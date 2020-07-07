رياضة | كيف ستكون تشكيلة الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر وجاكسون موليكا؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر وجاكسون موليكا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسابق إدارة النادي الأهلي الزمن من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

ويسعي النادي الأهلي بقوة لحسم صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد، الصفقة الأولي المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي، والصفقة الثانية للاعب الشاب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، حيث فتح مسئولي القلعة الحمراء باب المفاوضات مع الثنائي لضمهما هذا الصيف.

واقترب النادي الأهلي من حسم صفقة طاهر محمد طاهر بنسبة كبيرة في ظل ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، ويبقي الاتفاق على بنود التعاقد مع إدارة المقاولون لحسم الصفقة رسميًا، بينما عرض مسئولي القلعة الحمراء 2 مليون دولار لضم "موليكا" ولكن لم يصل النادي لاتفاق نهائي لضم اللاعب حتي الآن.

وحال نجاح الأهلي في حسم التعاقد مع موليكا وطاهر محمد طاهر، سوف يعتمد الفريق الأهلاوي علي طريقة لعب 1/3/2/4، وهي الطريقة المفضلة للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منذ توليه القيادة الفنية للأحمر.

طاهر محمد طاهر يجيد اللعب في عدة مراكز بالخط الهجومي، منها الجناح الأيسر أو الأيمن كما يجيد اللعب كمهاجم ثان وأحيانًا مهاجم صريح، لكنه يجيد أكثر في مركز الجناح الأيسر وشارك في هذا المركز بمعظم مبارياته مع المقاولون، حيث يميل للداخل لاستخدام قدمه اليمني لصناعة الأهداف أو التسجيل.

أما الكونغولي جاكسون موليكا مركزه الأساسي في الملعب هو المهاجم الصريح، بينما يجيد اللعب ايضًا في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، لكنه شارك في معظم مباريات مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا كرأس حربة، واستغل جيدًا قدراته الهجومية والتهديفية في تسجيل الكثير من الأهداف لفريقه.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي حال التعاقد مع طاهر محمد طاهر وجاكسون موليكا كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: جاكسون موليكا

ومن المنتظر أن تواصل إدارة الأهلي المفاوضات مع مسئولي المقاولون العرب ومازيمبي الكونغولي خلال الفترة القادمة لحسم صفقتي طاهر محمد طاهر وموليكا بشكل رسمي هذا الصيف، للدفاع عن ألوان القميص الأحمر الموسم المقبل.