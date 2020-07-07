رياضة | حسم الأمر.. هافيرتز يعلن رغبته في الرحيل عن باير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. هافيرتز يعلن رغبته في الرحيل عن باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز، لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن لكرة القدم، بإبلاغ مسؤولي ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، رافضا الاستمرار لموسم آخر مع الفريق الألماني.

ويرغب هافيرنز في الانتقال إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، واللحاق بمواطنه تيمو فيرنر، وهو ما أبلغ به ناديه، وذلك وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وانضم تيمو فيرنر إلى صفوف الفريق اللندني مؤخرا، بعد أن اتفق مع مسؤولي فريقه السابق لايبزيغ الألماني على عدم استكمال مشوار دوري أبطال أوروبا مع الفريق هذا الموسم.

كما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن البرازيلي ويندل، زميل هافيرنز في فريق باير ليفركوزن، قوله: "يحلم هافيرتز باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا ذهب إلى هناك فسوف يتعلم الكثير من الأمور".

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وأضاف اللاعب البرازيلي: "هافيرتز لديه الرغبة وسيحقق النجاح إذا ذهب إلى إنجلترا، إنه لاعب متكامل للغاية يمكنه اللعب كمهاجم أو صانع ألعاب، ويعرف تماما ما عليه فعله.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى رغبة ليفركوزن في الحصول على 89.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات هافيرتز، بينما يقيم تشيلسي قيمة اللاعب السوقية بأقل من ذلك بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

ولفت كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاما انتباه عدد من عمالقة أوروبا، مثل بايرن ميونخ، وريال مدريد، وبرشلونة، وليفربول وتشيلسي، بالأدء المبهر الذي قدمه في هذا الموسم.

وأحرز كاي هافيرتز 21 هدفا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة مع باير ليفركوزن هذا الموسم.