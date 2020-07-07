رياضة | الكشف عن تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء ملف الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق الأول المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وفتح النادي الأهلي خط مفاوضات جديد مع النادي الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول.

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ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي، بإرسال عرض رسمي جديد لهيدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 3 ملايين يورو كسعر نهائى للحصول على خدمات اللاعب بالشراء.

يأتي ذلك بعد رفض النادي الإنجليزي العرض السابق الذي عرضته الإدارة الحمراء بقيمة 2 ونصف مليون يورو، والرد على هذا العرض خلال الفترة المقبلة.

ويعد رمضان صبحي واحد من أهم العناصر في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية ببداية الموسم الجاري.