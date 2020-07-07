رياضة | الكشف عن تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء ملف الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق الأول المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.
وفتح النادي الأهلي خط مفاوضات جديد مع النادي الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول.
ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي، بإرسال عرض رسمي جديد لهيدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 3 ملايين يورو كسعر نهائى للحصول على خدمات اللاعب بالشراء.
يأتي ذلك بعد رفض النادي الإنجليزي العرض السابق الذي عرضته الإدارة الحمراء بقيمة 2 ونصف مليون يورو، والرد على هذا العرض خلال الفترة المقبلة.
ويعد رمضان صبحي واحد من أهم العناصر في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية ببداية الموسم الجاري.