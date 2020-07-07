رياضة | تحديد موعد عودة فرجاني ساسي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة فرجاني ساسي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد موعد وصول التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس، حيث من المقرر أن يصل اللاعب نهايه الاسبوع، تمهيداً للانتظام مع الفريق.

وكان ساسي قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي و انضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

