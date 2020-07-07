رياضة | رسميا.. الخطيب يتفق مع رئيس المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الخطيب يتفق مع رئيس المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.