رياضة | رسميا.. الخطيب يتفق مع رئيس المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الخطيب يتفق مع رئيس المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.
دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.
وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.