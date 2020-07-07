رياضة | تطورات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع مهاجم الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه وتجديد تعاقده.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، خاصةً أنه من العناصر الأساسية داخل صوفه منذ توليه المسئولية الفنية.

وكشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

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وأكد النحاس في تصريحات إعلامية، أن مروان محسن هو الأفضل في مركزه بمصر، وأن اللاعب شارك تحت قيادة جميع مدربين النادي الأهلي ومدربين المنتخب الوطني، ويمنحونه الثقة والمشاركة".

وتابع: "اللاعب سيجدد خلال الأيام المقبلة، عقده مع النادي الأهلي خاصةً مع استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على رأس قيادى الفريق بالموسم الجديد".

ويواصل النادي الأهلي، في الوقت الحالي تحضيراته من أجل الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز ومباريات دوري أبطال إفريقيا.