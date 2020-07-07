رياضة | صفقة الأهلي المدمرة.. تعرف على أرقام "موليكا" مع مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المدمرة.. تعرف على أرقام "موليكا" مع مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل إدارة النادي الأهلي جهودها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بصفقات قوية في كافة المراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الكروي الجديد.

ويأتي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، على رأس الصفقات المستهدفة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية عالية بالإضافة لعمره الصغير، الذي يجعل فرص تسويقه في المستقبل جيدة للغاية.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي رصد مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع "موليكا" هذا الصيف، بعدما نال اللاعب إعجاب المدرب السويسري رينيه فايلر، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه هذا الموسم سواء في الدوري الكونغولي أو دوري أبطال إفريقيا.

من هو جاكسون موليكا صفقة الأهلي المنتظرة؟

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موليكا من مواليد 4 أكتوبر لعام 1999، يبلغ عمره 20 عامًا، ويجيد اللعب في 3 مراكز، المهاجم الصريح، والجناح الأيمن والأيسر، يصل طوله لـ1.80 سم، بينما تبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 200 ألف يورو.

خاض "موليكا" 30 مباراة في دوري أبطال إفريقيا على مدار موسمين مع فريق مازيمبي الكونغولي، ونجح في إحراز 14 هدفًا، بينما صنع 4 أهداف أخري، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، في إجمالي دقائق لعب فعلية 2243 دقيقة.

وشارك في مباراة مع مازيمبي في بطولة كأس السوبر الإفريقي ضد فريق الوداد المغربي لمدة 8 دقائق، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخسر فريقه بهدف دون مقابل.

لعب جاكسون موليكا 10 مباريات مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، وسجل 7 أهداف لفريقه، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة القارية خلف كريم العريبي لاعب النجم الساحلي "هداف" البطولة برصيد 10 أهداف.

وخاض نجم مازيمبي، 4 مباريات مع منتخب الكونغو (2 ودية – 2 رسمية)، وبلغت دقائق مشاركته الفعلية 167 دقيقة، وسجل هدف وحيد في شباك منتخب جامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.