رياضة | فيريسيمو مديرا فنيا مؤقتا لبنفيكا حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيريسيمو مديرا فنيا مؤقتا لبنفيكا حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بنفيكا المتراجع في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب نيلسون فيريسيمو حتى نهاية الموسم الجاري.

وتولى فيريسيمو (43 عاما) المسؤولية بشكل مؤقت منذ أسبوع واحد بعد الانفصال عن المدرب برونو لاجي، وقاد الفريق للفوز 3-1 على بوافيستا يوم السبت الماضي.

وقبل أربع جولات على نهاية الدوري البرتغالي، يتأخر بنفيكا صاحب المركز الثاني بست نقاط عن غريمه بورتو المتصدر.