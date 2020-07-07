شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يشترط مساواته بـ«حامد» لتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مساواته بطارق حامد، لاعب الوسط المدافع، من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «أوباما» أرجأ عقد جلسة مع مسؤولى القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية حتى يحصل على موافقة مبدئية بالشروط المالية التى حددها، وينتظر أن يجتمع مسؤولو الأبيض مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل إقناعه بالتمديد.

فيما كشف مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، عن تفاصيل اجتماعه مع الشركة المصرية التى ستتولى إنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر واستاد النادى، حيث حضر الجلسة كل من: أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء، وأحمد مرتضى منصور، وحمادة أنور، وعلاء مقلد، أعضاء مجلس الإدارة، وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى، برفقة رئيس الزمالك.

وشهدت الجلسة بين مجلس الزمالك والشركة المصرية التى ستتولى تنفيذ فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر والاستاد استعراض الرسم التوضيحى لفرع النادى الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادى والشركة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد هذه هى الجلسة الرابعة التى تعقد مع مسؤولى الشركة فى الفترة الأخيرة.

وتم عرض التصميم والماكيت الخاص باستاد الزمالك الجديد، تمهيدًا لبدء العمل فيه، واستعرضت الشركة المنفذة فرع الزمالك فى 6 أكتوبر ماكيت خاصا بالمنشآت التى سيتم تصميمها من ملاعب لمختلف الألعاب، وفندق ومناطق ترفيهية ومناطق اجتماعية وحدائق وصالات رياضية.

من جانبه، قال مرتضى منصور إنه تم الاتفاق مع البنوك المتعاقد معها النادى على توقيع بروتوكول تعاون، بحيث يتم تحديد قيمة عضوية لأول 5 آلاف عضوية بسعر معين، ثم فى المرحلة الثانية يتم فتح الاشتراك لـ5 آلاف عضو جديد بزيادة بنسبة 30% من عضوية المرحلة الأولى، وكذلك تطبيق نفس القاعدة مع المرحلة الثالثة بحيث تزيد العضوية بنسبة 30% على المرحلة الثانية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن استاد الزمالك الجديد يشبه استاد السلام، منوها بأن العمل سيبدأ فيه بالتوازى مع إنشاء النادى الجديد بمدينة ٦ أكتوبر، مضيفا: «الاجتماع أفضل رد على المشككين.. العمل سيبدأ سريعاً فور عرض التصميم النهائى على مجلس الإدارة».

وكشف أحمد مرتضى، عضو المجلس، أن استاد الأبيض الجديد ستكون سعته ٤٠ ألف متفرج وهو مخصص لكرة القدم فقط دون مضمار «تراك»، وقال إن الاستاد الجديد سيتم تصميمه فى فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر، كما سيتم بناء مستشفى خاص بالرياضيين وإصابات الملاعب بفرع النادى الجديد.

Advertisements

وقال: «نحاول إنشاء شكل جديد للاستاد مختلف عن كل الاستادات فى كرة القدم بمصر، بحيث يكون دون تراك ويسع 40 ألف متفرج، كما أن فرع النادى الجديد سيضم فندقا ٤ نجوم ومستشفى للطب الرياضى و١٦ ملعبا للألعاب الجماعية».

فيما أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن هناك فندقا كبيرا سيتم تصميمه داخل فرع النادى الجديد بمدينة 6 أكتوبر من أجل استضافة الفرق والمعسكرات الخاصة بالفرق بخلاف جانب استثمارى، مشيرا إلى أن العضويات سيتم تسديدها بالتعامل مع البنوك. وفى شأن مختلف، جدد مجلس الإدارة عقد أنس أسامة، لاعب كرة السلة، لمدة موسمين فى حضور رئيس الزمالك وأحمد عادل عضو مجلس إدارة النادى، ووقع أنس أسامة على عقود التجديد خلال الاجتماع به، كما حصل المجلس على توقيع عمر الوكيل الشهير بـ«بكار» لاعب الأهلى والشارقة الإماراتى السابق لكرة اليد للانضمام لصفوف الأبيض لمدة موسمين تدعيمًا لصفوف القلعة البيضاء.