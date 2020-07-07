شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إقالة هشام حنفى من قطاع الناشئين بالأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه هشام حنفى، مساعد قطاع الناشئين السابق بالنادى الأهلى، إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازته والابتعاد عن المشاكل التى أحيطت به داخل القلعة الحمراء فى الأيام الأخيرة، عقب قرار إقالته من منصبه، فى إطار التغييرات التى أجراها مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، على المناصب المختلفة داخل قطاع الناشئين فى الفترة الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هشام حنفى حمّل مجلس الإدارة برئاسة الخطيب مسؤولية رحيله عن القلعة الحمراء بسبب عدم اقترابه من الأعضاء أصحاب القرار خلال فترة توليه المسؤولية.

ووفقًا لمصدر مسؤول -رفض ذكر اسمه- فإن حنفى فوجئ بتعيينه فى منصب المدير الإدارى لقطاع الناشئين وتقليص صلاحياته بعدما كان متوقعا أن تتم ترقيته إلى منصب نائب رئيس القطاع ليكون خليفة خالد بيبو، نجم الأهلى السابق، الذى تولى رئاسة القطاع، حسب قرار مجلس الإدارة الأخير. وأكد «المصدر» أن هشام حنفى توجه إلى خالد بيبو فى جلسة جمعتهما خارج أسوار النادى للاستفسار عن طبيعة عمله فى الفترة المقبلة، ففوجئ حنفى برد من رئيس قطاع الناشئين أنه سيتولى منصب المدير الإدارى للقطاع إذا رغب فى الاستمرار، وهو ما تسبب فى انفعال حنفى والتأكيد على أنه لن يقبل توليه المسؤولية وتقليص صلاحياته، واعتبر أن المجلس أجبره على الإقالة والرحيل عن النادى بعد سنوات من العمل ومساندته لكل الأعضاء خلال الانتخابات الماضية.

وأجرى «حنفى» اتصالًا بعضوين من مجلس الإدارة، اشتكى خلاله من عدم تقديره وإبعاده عن العمل بقطاع الناشئين، لكن أحدهما أكد له أن محمود الخطيب، رئيس النادى، هو صاحب القرار النهائى فى هذا الأمر.

من جهة أخرى، اشتكى عدد من أولياء الأمور بالألعاب الأخرى من استمرار حالة المجاملات فى اختيار الأجهزة الفنية بفرق اليد والسلة والطائرة، مما تسبب فى سوء اختيار اللاعبين وابتعاد الفرق عن المنافسة على البطولات المختلفة فى مختلف المراحل السنية، وطالب عدد من أولياء الأمور محمود الخطيب، رئيس النادى، بضرورة التدخل حتى تستعيد الألعاب الأخرى هيبتها، أسوة بما كان يحدث فى فترة سابقة.

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