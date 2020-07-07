شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن طاهر محمد طاهر سينضم إلى صفوف الأهلي بعقد يمتد إلى 4 مواسم.

وفيما يخص التفاصيل المادية، أوضح المصدر أن المقاولون العرب سيحصل على 25 مليون جنيه، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب، وحصول نادي «ذئاب الجبل» على 25% من عائد بيع اللاعب لأي نادي آخر، فضلاً عن ضم اثنين من لاعبي الأهلي أحدهما محمد فخري.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، دار خلاله النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.