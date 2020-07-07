شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: كنا نتمنى تكرار تجربة محمد صلاح مع طاهر لكنه فضل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالغني، المدرب العام للمقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر، اختار الأهلي على الاحتراف في الخارج، لافتًا إلى أن النادي كان يسعى لتكرار تجربة محمد صلاح.

وأوضح عبدالغني أن طاهر لاعب كبير ووجوده إضافة للمقاولون العرب، كما كانت هناك رغبة في استمراره بالفريق.

وتابع عبدالغني: «كنا نتمنى أن تتكرر تجربة صلاح مع طاهر محمد، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى الأهلي كخطوة تفتح أمامه أبواب الاحتراف».

وأعلن الأهلي والمقاولون في وقت سابق عن وجود مفاوضات رسمية بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.