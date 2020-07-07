شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: كنا نتمنى تكرار تجربة محمد صلاح مع طاهر لكنه فضل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالغني، المدرب العام للمقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر، اختار الأهلي على الاحتراف في الخارج، لافتًا إلى أن النادي كان يسعى لتكرار تجربة محمد صلاح.
وأوضح عبدالغني أن طاهر لاعب كبير ووجوده إضافة للمقاولون العرب، كما كانت هناك رغبة في استمراره بالفريق.
وتابع عبدالغني: «كنا نتمنى أن تتكرر تجربة صلاح مع طاهر محمد، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى الأهلي كخطوة تفتح أمامه أبواب الاحتراف».
وأعلن الأهلي والمقاولون في وقت سابق عن وجود مفاوضات رسمية بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب: كنا نتمنى تكرار تجربة محمد صلاح مع طاهر لكنه فضل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.