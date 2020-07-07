شكرا لقرائتكم كلوب يحلم بامتلاك تشكيلة مليئة بأبناء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه تلقى دفعة من التشجيع بتطور اللاعبين الصاعدين من أكاديمية النادي ويأمل في توفر تشكيلة مليئة بهؤلاء الموهوبين من الشبان في المستقبل.

وضمن ليفربول الشهر الماضي إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في 30 عاما، ما أثار تكهنات بأن كلوب سيمنح المزيد من الوقت للاعبي الجيل الصاعد مثل نيكو وليامز وكيرتس جونز وهارفي إليوت في باقي مباريات الموسم المتبقية.

وتلاشت هذه الفكرة إلى حد كبير عندما خسر ليفربول 4-صفر أمام مانشستر سيتي في أول مباراة بعد ضمان التتويج باللقب.

ورغم ذلك أصر الألماني كلوب، الذي يتقدم بفارق 23 نقطة على سيتي صاحب المركز الثاني، أن خطته طويلة المدى تتعلق بامتلاك تشكيلة مليئة بالمواهب المحلية.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي افتراضي قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم الأربعاء: ما نريده أن نكون في الرياضة بروح أبناء ليفربول. السيناريو المثالي هو أننا نملك بالفعل المثل الذي يحتذى من المحترفين.

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وأضاف: إذا سار الشبان على هذا النهج بالاستعانة بمواهبهم سيكون لديهم فرصة للنجاح. الحلم هو أن تتكون كل التشكيلة من الأكاديمية. الحلم هو امتلاك تشكيلة مليئة بأبناء ليفربول.

ووقع جونز وإليوت على عقدين لفترة طويلة مع بطل الدوري الإنجليزي وأبدى كلوب سعادته بضمان استمرار اللاعبين مع النادي.

وقال كلوب: أهم شيء بالنسبة للاعبين الشبان هو عنصر الوقت. نحاول مساعدتهم بأكبر قدر ممكن حتى يصلوا إلى أفضل المستويات الممكنة، أنا سعيد حقا بربط هؤلاء اللاعبين لمستقبلهم. قدمت

أكاديميتنا العديد من اللاعبين الرائعين في السنوات الأخيرة. كلما نجحت في إخراج لاعبين، تصبح الأمور أفضل لأنك توفر المال.

ونجح ساديو ماني، الذي عانى في بداية مسيرته في أنفيلد عندما انضم من ساوثامبتون في 2016، في تسجيل 38 هدفا في الدوري الممتاز في آخر موسمين، ويعتقد كلوب أن تطور الجناح السنغالي يعكس ما حدث للتشكيلة بأكملها.

وقال المدرب الألماني: في آخر ثلاث سنوات تطور الفريق وقطع خطوات عملاقة. ظهر ذلك لأننا قطعنا خطوات كبيرة وساديو مثال كبير على ذلك، أعتقد عندما حصلنا على هذه الموهبة من ساوثامبتون كان يفتقر للثبات في المستوى. الآن هو يقدم أداء ثابتا. يمكنني أن أضرب المثل ذاته بالنسبة لكل اللاعبين.