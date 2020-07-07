الأهلي يعلن رسمياً توصله لاتفاق مع المقاولون لضم طاهر محمد طاهر

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق مع إدارة نادي المقاولون العرب بشأن انتقال لاعب الفريق طاهر محمد طاهر إلى القلعة الحمراء.

ونشر النادي الأهلي بياناً، عبر موقعه الرسمي، جاء فيه أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء دار النقاش فيها حول انتقال طاهر محمد طاهر إلى صفوف النادي الأهلي.

وأضاف البيان أنه يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الأمور المالية وهو ما يدور حاليًا بين اللاعب وبين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

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ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها قولها إنه من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة لحوالي 25 مليون جنيه، كما لن تشهد دخول أي من لاعبي الأهلي.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصادر له قولها إن عقد طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي سيكون لمدة 5 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم المقبل، مضيفة أن اللاعب سيتقاضى مبلغ 5 ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد.

وأضافت المصادر أن الاتفاق تم بين رئيسي الأهلي والمقاولون، والذي يقضي بانضمام طاهر للفريق الأحمر مقابل 20 مليون جنيه.